مبادرة الملائكة Angels تطلق برنامجها التعليمي لإدارة السكتة الدماغية









في إطار توفير الرعاية الطبية اللازمة والفعالة للمصابين بالسكتة الدماغية، أعلنت مبادرة الملائكة Angels عن إطلاق برنامج تعليمي جديد لإدارة السكتة الدماغية في مختلف المستشفيات الجامعية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب والجمعية المصرية للسكتة الدماغية. يهدف البرنامج إلى تدريب وتوعية مقدمي الرعاية الطبية من الأطباء حول إدارة حالة السكتة الدماغية وإنقاذ المصابين بها من الوفاة أو من احتمالية الإعاقة مدى الحياة، تحت شعار "السكتة الدماغية .. دقيقة تساوي حياة" “Giving Life a Second Chance in Egypt.





يقدم البرنامج التعليمي الخاص بمبادرة الملائكة Angels، والذي أطلقته شركة بوهرنجر إنجلهايم إحدى أكبر الشركات الدوائية في العالم، محاضرات طبية عبر الإنترنت، يقدمها نخبة من أفضل المتخصصين والخبراء حول البروتوكولات العالمية لإدراة السكتة الدماغية، وتشخيص الأعراض، بالإضافة إلى بروتوكول العلاج. يتكون البرنامج من محاضرة كل أسبوعين لمدة عام، وهو برنامج معتمد من منظمة الإتحاد الأوروبي للسكتة الدماغية والجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر ، كما سيتم اعتماد الطلبة المشاركين في البرنامج ومنحهم شهادات بعد اتمام البرنامج التعليمي.





كما ستعمل مبادرة الملائكة Angels على العمل مع مراكز علاج السكتات الدماغية لتعزيز ,ورفع مستوي معايير إدارة السكتات الدماغية بالمراكز التابعة للمستشفيات الجامعية، ويأتي هذا البرنامج التعليمي ليساهم في تطوير فريق العمل داخل المراكز ومع الإنتهاء منه كاملًا ، سيتم دعم المراكز التي حققت المستويات العالمية في معايير الجودة ومنحها جائزة ESO/ANGELS .













ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية " إلى أن مثل هذه البرامج تضع لبنه مهمة في منظومة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تعزيز قدرات المنظومة الطبية المصرية وتحسين خدماتها الصحية من خلال البرامج التعليمية الطبية المبتكرة. ومن المأمول أن تساهم تلك المبادرة في تعزيز وعي مقدمي الرعاية الصحية وتثقيف وتدريب الأطباء على بروتوكولات إدارة السكتة الدماغية الطارئة لكونها سبب من الأسباب الرئيسية للعجز والوفاة حول العالم. يتماشي ذلك البرنامج مع الاستراتيجية التي تعمل بها المستشفيات الجامعية بتقديم كافة أشكال التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي في المجال الصحي في مصر."





كما أشاد الدكتور ماجد عبد النصير، رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب في كلية الطب جامعة القاهرة، رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب،" يعد من الضروري مواكبة التطورات الطبية العالمية وطرق التعليم المتطورة، خاصةً وان الاستثمار في قدراتنا الطبية الشابة هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا. تلعب المستشفيات الجامعية دورًا أساسيًا في مصر وهذا البرنامج يمثل فرصة جيدة لتشجيع الخبرات الطبية في هذه المؤسسات على المشاركة في هذه المبادرة."





كما أفاد الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب في مستشفى عين شمس التخصصي والأمين العام ورئيس قسم السكتات الدماغية، "تعد السكتات الدماغية من أكثر الحالات الطبية الطارئة والتي قد تؤثر على قدرة الإنسان على الحياة بشكل طبيعي خاصة هنا في مصر، والتي طبقًا للإحصائيات الأخيرة تشير إلى ارتفاع معدل انتشار الإصابة ليصل إلى 963/100000 نسمة. ولذلك، نبذل المزيد من الجهد والبحث في هذا المشروع التعليمي الذي نطلقه اليوم للحد من الوفيات والإعاقات المحتملة المرتبطة بالسكتة الدماغية"





أكد الدكتور حسام صلاح، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، وسكرتير عام شعبة الجلطات في الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب،" يمثل بطء الاستجابة أو ضعف المعرفة بعوامل خطر السكتة الدماغية وأعراضها والاستجابة المناسبة لها من الأسباب المحتملة الرئيسية للوفاة والإعاقة في جميع أنحاء العالم.