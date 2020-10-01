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توك شو

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:39 ص
منى الشاذلي
منى الشاذلي
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البهي عمرو
دخلت الإعلامية منى الشاذلى، فى حالة ضحك هستيرية على الهواء، بسبب خفة دم الطفل تيم عبد الرؤوف؛ مما جعلها تفقد السيطرة على نفسها.

وقالت الإعلامية منى الشاذلي، إن برنامجها تلقى مئات الرسائل والفيديوهات من المتابعين، مضيفة "فخورون بأن جمهورنا متنوع ومتعدد من فئات وأعمار مختلفة، ووصل لنا فيديو من طفل يتمنى مقابلتي في ستوديو البرنامج".

واحتضنت مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، الطفل تيم عبد الرؤوف فور دخوله ستوديو البرنامج".

وقال تيم عبد الرؤوف إن "خالتي تسنيم قامت بتصوير فيديو قلت فيه عايز أقابل منى الشاذلي"، مضيفا "اتابع مسلسلات وبرامج كثيرة ومن المسلسلات التي اتبعها " كأنه امبارح "، و"خيانة عهد".

وأضاف تيم عبد الرؤوف "لازم نغسل أيدينا بالماء والصابون لحماية أنفسنا من فيروس كورونا ولازم نفضل في البيت عشان نحمي نفسنا".

وقامت الإعلامية منى الشاذلي بإعداد فقرة ترفيه مع الطفل تيم للتعرف على أشياء داخل صندوق، وعندما يتعرف على الأشياء يمتلكها.

وكانت إحدى الهدايا المتواجدة داخل الصندوق هاتف محمول، وأبدى الطفل تيم سعادة بالغة فور رؤية الموبايل، وقام باحتضان الإعلامية منى الشاذلي.

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي رسالة إلى الطفل تيم عبد الرؤوف، "لازم تذاكر  كويس في المدرسة وتبقى شاطر".

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