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فن

نبيل الحلفاوي يعلق على رحيل فايلر وتولي موسيماني تدريب الأهلي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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أحمد إبراهيم
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على رحيل المدير الفني السابق للنادي الأهلي فايلر، ويكشف عن رأيه في اختيار المدير الفنى الجديد موسيماني لقيادة الفريق في الفترة المقبلة. 

وقال نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "وداعا فايلر.. قضيت معنا فترة مبهجة.. انطلاقة ناجحة قوية مليئة بالانتصارات والأداء الممتع والأرقام الرائعة. كنت مثالا للاحترام والرقي داخل وخارج الملعب. كنت تليق بالأهلي. ومن يدري؟ لعل اللقاء يتجدد".

وأضاف نبيل الحلفاوي "خالص الأمنيات بالتوفيق ومواصلة الصعود والاستفادة مما حققته مع الأهلي صانع النجوم".

وكشف نبيل الحلفاوي عن رأيه في اختيار موسيمانى بعد أن وجه له أحد متابعيه سؤالا، قائلا "هو كويس اه ماشى بس مش هو دة المدرب الذي يليق بالنادى العريق.. ازاى يخسر كام ماتش أمام الزمالك". 

ورد نبيل الحلفاوي "سبق له الفوز على الزمالك في السوبر". 

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