احمِ نفسك.. قبل الشتاء حيل سريعة لتقوية مناعتك

عن طريق الاعتماد على تناول الأطعمة التى تساعد على رفع المناعة، وأبرزها تناول معلقة عسل أبيض مع كوب ماء صباحًا؛ حيث إن من دوره أن يقوم بتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي.