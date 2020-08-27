بعد التحذير من موجة ثانية.. روشتة لتجنب عودة كورونا بشراسة

حذرت منظمة الصحة العالمية من الموجة الثانية لفيروس كورونا، كيف يمكن للأشخاص تجنبها، وتقليل فرص الإصابة أو نشر COVID-19 من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة:





روشتة علاجية لتجنب عودة كورونا بشراسة

وضعت منظمة الصحة العالمية التعليمات التالية:







- نظف يديك جيدًا بشكل منتظم ودقيق بمطهر اليدين المعتمد على الكحول أو اغسلهما بالماء والصابون. لماذا؟ غسل اليدين بالماء والصابون أو فرك اليدين بالكحول يقتل الفيروسات التي قد تكون على يديك.





حافظ على التباعد الاجتماعى

حافظ على مسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين الآخرين، لماذا؟ عندما يسعل شخص ما أو يعطس أو يتحدث، فإنه يرش قطيرات سائلة صغيرة من أنفه أو فمه والتي قد تحتوي على فيروس، إذا كنت قريبًا جدًا، فيمكنك تنفس الرذاذ، بما في ذلك فيروس COVID-19 إذا كان الشخص مصابًا بالمرض.





تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة

لماذا؟ عندما يجتمع الناس في حشود، فمن المرجح أن تكون على اتصال وثيق بشخص مصاب بـ COVID-19 ويصعب عليك الحفاظ على مسافة متر واحد (3 أقدام).





تجنب لمس العينين والأنف والفم

لماذا؟ تلمس الأيدي العديد من الأسطح ويمكنها التقاط الفيروسات، بمجرد التلوث، يمكن للأيدي نقل الفيروس إلى عينيك أو أنفك أو فمك. من هناك، يمكن للفيروس أن يدخل جسمك ويصيبك.





تأكد من اتباع النظافة التنفسية

تأكد من أنك ومن حولك يتبعون النظافة التنفسية الجيدة، هذا يعني تغطية فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المناديل المستعملة فورًا واغسل يديك. لماذا؟ القطرات تنشر الفيروس، النظافة التنفسية الجيدة، فأنت تحمي الأشخاص من حولك من الفيروسات مثل البرد والإنفلونزا وCOVID-19.





ابق في المنزل واعزل نفسك حتى مع وجود أعراض طفيفة مثل السعال والصداع والحمى الخفيفة حتى تتعافى، اطلب من أحد أن يحضر لك الإمدادات، إذا كنت بحاجة إلى مغادرة منزلك، فارتدِ قناعًا لتجنب إصابة الآخرين، لماذا؟ سيؤدي تجنب الاتصال بالآخرين إلى حمايتهم من COVID-19 المحتمل والفيروسات الأخرى.





إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فاطلب العناية الطبية، ولكن اتصل بالهاتف مسبقًا إن أمكن واتبع تعليمات السلطة الصحية المحلية، لماذا؟ تمتلك السلطات الوطنية والمحلية أحدث المعلومات حول الوضع في منطقتك، سيسمح الاتصال مسبقًا لمقدم الرعاية الصحية بتوجيهك بسرعة إلى المنشأة الصحية المناسبة، سيحميك هذا أيضًا ويساعد على منع انتشار الفيروسات والالتهابات الأخرى.





الاستخدام الآمن لمطهرات الأيدي المحتوية على الكحول

لحماية نفسك والآخرين من COVID-19 ، نظف يديك بشكل متكرر وشامل. استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول أو اغسل يديك بالماء والصابون، إذا كنت تستخدم معقمًا لليدين يحتوي على الكحول ، فتأكد من استخدامه وتخزينه بعناية.





احتفظ بمطهرات الأيدي المحتوية على الكحول بعيدًا عن متناول الأطفال، علمهم كيفية استخدام المطهر ومراقبة استخدامه.





ضع كمية بحجم العملة المعدنية على يديك، ليست هناك حاجة لاستخدام كمية كبيرة من المنتج.





تجنب لمس عينيك وفمك وأنفك فورًا بعد استخدام معقم يدين يحتوي على الكحول، لأنه قد يسبب تهيجًا.





معقمات الأيدي الموصى بها للحماية من COVID-19 تعتمد على الكحول وبالتالي يمكن أن تكون قابلة للاشتعال، لا تستخدم قبل التعامل مع النار أو الطهي.





لا تشرب أو تدع الأطفال يبتلعون مطهرًا كحوليًا تحت أي ظرف من الظروف، يمكن أن تكون سامة.







تذكر أن غسل يديك بالماء والصابون فعال أيضًا ضد الفيروسات والأمراض.





من جانبه، وجه الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، النصائح التالية لتجنب الموجة الثانية لكورونا.





اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد تواجدك في مكان عام أو بعد نفث أنفك أو السعال أو العطس.





من المهم بشكل خاص أن تغسل يديك:

قبل الأكل أو تحضير الطعام

قبل لمس وجهك

بعد استخدام الحمام

بعد مغادرة مكان عام

بعد نفث أنفك أو السعال أو العطس

بعد التعامل مع قناعك

بعد تغيير الحفاضات

بعد رعاية شخص مريض

بعد لمس الحيوانات أو الحيوانات الأليفة

إذا لم يكن الصابون والماء متاحين بسهولة، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل

قم بتغطية جميع أسطح يديك وفركها معًا حتى تشعر بالجفاف

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة





تجنب الاتصال الوثيق

داخل منزلك: تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى.

إذا أمكن، حافظ على مسافة 6 أقدام بين الشخص المريض وأفراد الأسرة الآخرين.

خارج منزلك: ضع مسافة 6 أقدام بينك وبين الأشخاص الذين لا يعيشون في منزلك.

تذكر أن بعض الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض قد يكونون قادرين على نشر الفيروس.

ابق على الأقل 6 أقدام (حوالي 2 ذراع) من الأشخاص الآخرين.

يعد الابتعاد عن الآخرين أمرًا مهمًا بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

قم بتغطية فمك وأنفك بقناع عندما تكون حول الآخرين.

يمكنك أن تنشر COVID-19 للآخرين حتى لو لم تشعر بالمرض.

القناع مخصص لحماية الآخرين في حالة إصابتك.

يجب على الجميع ارتداء قناع في الأماكن العامة وعندما يكونون بالقرب من أشخاص لا يعيشون في منزلك، خاصة عندما يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي الأخرى.

لا ينبغي وضع الأقنعة على الأطفال الصغار دون سن الثانية، أو أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس، أو فاقد للوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة القناع بدون مساعدة.

لا تستخدم الكمامة المخصصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية. حاليًا، تعد الأقنعة الجراحية وأجهزة التنفس N95 من الإمدادات الهامة التي يجب تخصيصها للعاملين في الرعاية الصحية وغيرهم من المستجيبين الأوائل.

استمر في الحفاظ على مسافة 6 أقدام بينك وبين الآخرين. القناع ليس بديلًا عن التباعد الاجتماعي.





غطِّ السعال والعطس



قم دائمًا بتغطية فمك وأنفك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس أو استخدام الجزء الداخلي من مرفقك ولا تبصق.

رمي المناديل المستعملة في سلة المهملات.

اغسل يديك على الفور بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.



إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، نظف يديك بمطهر لليدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.





نظف وطهر



نظف وعقم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميًا.



يشمل ذلك الطاولات ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأسطح العمل والمقابض والمكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح والمراحيض والحنفيات والمصارف.

إذا كانت الأسطح متسخة ، نظفها.



استخدم المنظفات أو الصابون والماء قبل التطهير.

ثم استخدم مطهرًا منزليًا.



المطهرات المنزلية الأكثر شيوعًا المسجلة من قبل وكالة حماية البيئة.





راقب صحتك يوميًا



انتبه للأعراض، انتبه للحمى أو السعال أو ضيق التنفس اوأعراض أخرى لـ COVID-19.

مهم بشكل خاص إذا كنت تقوم بمهام أساسية، أو الذهاب إلى المكتب أو مكان العمل، وفي الأماكن التي قد يكون من الصعب فيها الحفاظ على مسافة مادية تبلغ 6 أقدام.

قم بقياس درجة حرارتك إذا ظهرت الأعراض.

لا تقيس درجة حرارتك في غضون 30 دقيقة من التمرين أو بعد تناول الأدوية التي يمكن أن تخفض درجة حرارتك، مثل عقار الاسيتامينوفين.