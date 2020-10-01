رانيا يوسف وهيفاء وهبي تتنافسان بالأحمر.. أبرز إطلالات النجمات خلال هذا الأسبوع ..شاهد

اعتادت المشاهير ونجمات الفن على مشاركة متابعيهن عبر صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل، بأبرز الإطلالات والأزياء اللاتي يظهرن بها في مختلف المناسبات.









وتألقت خلال هذا الأسبوع مجموعة من النجمات بإطلالات مختلفة ومتنوعة بين الكلاسيك والكاجوال وكان أبرزهن الفنانة ليلي علوي التي تألقت بإطلالة شبابية في إحدي جلسات التصوير، ظهرت نسرين طافش بإطلالة عصرية أنيقة كشفت عن قوامها المثالي.









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فيما خطفت الأنظار الفنانة ياسمين عبد العزيز بفستان كلاسيك كشف عن أناقتها وجمالها، كما أثارت رانيا يوسف الجدل بعدما ظهرت بجمبسوت قصير باللون الأحمر، كما ارتدت فستانا شفافا طويلا وذا أكمام طويلة باللون الأسود المزين برسومات غريبة وغير تقليدية.









لفتت الفنانة أيتن عامر الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة بسيطة مرتدية توب ذا أكمام مكشوفة باللون البيج ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح مما كشف عن قوامها الرشيق.









إليكم أبرز إطلالات النجمات خلال الأسبوع...







