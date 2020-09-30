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مرأة

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:10 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بمقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.


تألقت ياسمين عبد العزيز في الفيديو بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن قوامها الرشيق.

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وقد حمل فستان ياسمين عبد العزيز توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، وقدبلغ سعر الفستان 948 يورو أي ما يقرب من 17 ألف جنيه مصري.

كما أكملت ياسمين عبد العزيز إطلالتها بحذاء أنيق  ذا كعب عالي من Dolce & Gabbana أيضا، ووصل ثمن الحذاء 471 يورو أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جمالها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.


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لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور
لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور
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لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

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