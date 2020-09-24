بـ صورة رومانسية.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة جذابة برفقة زوجها





وتألقت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مرتديه فستانا جذابا وأنيقا باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة جذابة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز في الماكياج على اللون الأسود للعين الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.









كما نالت الصورة إعجاب العديد من الأشخاص، وعلق عليها الفنان أحمد العوضي بـ 3 قلوب .









كما تركت ياسمين شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها الجذاب.









ووضعت مجموعة من الاكسسوارات الجذابة باللون الفضي، عبارة عن عقد حول الرقبة مع خاتم أنيق لليد لإكمال ظهورها.









ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذى تم عرضه في رمضان 2020، وحاز على إعجاب عدد كبير من الجمهور.









ويشار الى ان الفنان أحمد العوضى، شارك في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "سينرجى"، وتم عرضه في رمضان 2020 أيضا.