ضبط 2 طن أرز تمويني فاسد في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط أمين عهدة مخزن جملة الدخيلة تابع لإحدى شركات الجملة- كائن بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية وبحوزته (2 طن "أرز تموينى مدعم" تبين من الفحص الظاهرى أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى لاحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" وتشكل خطرًا على الصحة العامة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية).



