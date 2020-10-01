تعرف على وظيفة البلاتين في السيارة

تعتبر وظيفة البلاتين في السيارة تظهرباستخدامه في المحولات الحفازة، ولا يقتصر هذا الاستخدام على السيارات حيث أن جميع السيارات الحديثة تحتوي على النوع من المحولات، أما الوظيفة الرئيسية للمحول الحفاز هي تقليل الانبعاثات الضارة التي تخرج من عوادم السيارات.
كما أن هذه الانبعاثات تمشل غازات الهيدروكربونات ، واول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين ، حيث أن البلاتين يعد عاملا مساعدا يقوم ببدء التفاعل الكيميائي دون أن يكون مشاركا فعليا، فيقوم بالمساعدة في تفلاعلات التي يعمل البلاتين فيها كعامل مساعد هو تفاعل أول أكسيد الكربون مع أكاسيد النيتروجين المختلفة.
كما لا تنحصر وظيفة البلاتين في السيارة بالمحولات الحفازة فقط، بل أنها تشمل أيضًا بعض أجهزة الاستشعار الموجودة في مختلف المركبات، وهذه الأجهزة تقوم بمراقبة نسبة الأكسجين وترصد وجود أكاسيد النيتروجين المختلفة في العوادم، ومن ثمّ تقوم بإرسال هذه المعلومات إلى النظام الموجود داخل السيارة والذي يقوم بالمحافظة على التّوازن المثالي بين كمية الأكسجين وكمية الوقود.
اما البلاتين فهو لا يفقد بريقه عند تعرضه للهواء ، وذلك لأانه لا يتفاعل بسهولة مع الاكسجين أو مركبات الكيرت الموجودة في الهواء.
كما أن هذه الانبعاثات تمشل غازات الهيدروكربونات ، واول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين ، حيث أن البلاتين يعد عاملا مساعدا يقوم ببدء التفاعل الكيميائي دون أن يكون مشاركا فعليا، فيقوم بالمساعدة في تفلاعلات التي يعمل البلاتين فيها كعامل مساعد هو تفاعل أول أكسيد الكربون مع أكاسيد النيتروجين المختلفة.
كما لا تنحصر وظيفة البلاتين في السيارة بالمحولات الحفازة فقط، بل أنها تشمل أيضًا بعض أجهزة الاستشعار الموجودة في مختلف المركبات، وهذه الأجهزة تقوم بمراقبة نسبة الأكسجين وترصد وجود أكاسيد النيتروجين المختلفة في العوادم، ومن ثمّ تقوم بإرسال هذه المعلومات إلى النظام الموجود داخل السيارة والذي يقوم بالمحافظة على التّوازن المثالي بين كمية الأكسجين وكمية الوقود.
اما البلاتين فهو لا يفقد بريقه عند تعرضه للهواء ، وذلك لأانه لا يتفاعل بسهولة مع الاكسجين أو مركبات الكيرت الموجودة في الهواء.