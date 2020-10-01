AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على وظيفة البلاتين في السيارة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:03 م
وظيفة البلاتين
وظيفة البلاتين
Advertisements
أماني نوار
تعتبر وظيفة البلاتين في السيارة تظهرباستخدامه في المحولات الحفازة، ولا يقتصر هذا الاستخدام على السيارات حيث أن جميع السيارات الحديثة تحتوي على النوع من المحولات، أما الوظيفة الرئيسية للمحول الحفاز هي  تقليل الانبعاثات الضارة التي تخرج من عوادم السيارات.

كما أن هذه الانبعاثات تمشل غازات الهيدروكربونات ، واول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين ، حيث أن البلاتين يعد عاملا مساعدا يقوم ببدء التفاعل الكيميائي دون أن يكون مشاركا فعليا، فيقوم بالمساعدة في تفلاعلات التي يعمل البلاتين فيها كعامل مساعد هو تفاعل أول أكسيد الكربون مع أكاسيد النيتروجين المختلفة.

كما لا تنحصر وظيفة البلاتين في السيارة بالمحولات الحفازة فقط، بل أنها تشمل أيضًا بعض أجهزة الاستشعار الموجودة في مختلف المركبات، وهذه الأجهزة تقوم بمراقبة نسبة الأكسجين وترصد وجود أكاسيد النيتروجين المختلفة في العوادم، ومن ثمّ تقوم بإرسال هذه المعلومات إلى النظام الموجود داخل السيارة والذي يقوم بالمحافظة على التّوازن المثالي بين كمية الأكسجين وكمية الوقود.

اما البلاتين فهو لا يفقد بريقه عند تعرضه للهواء ، وذلك لأانه لا يتفاعل بسهولة مع الاكسجين أو مركبات الكيرت الموجودة في الهواء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية تفادي إصلاح أجزاء السيارة باهظة التكاليف

تعرف على مميزات وعيوب السيارات الكهربائية

تعرف على فوائد ملء إطار السيارة بغاز النيتروجين

وزيرة البيئة: التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملة لقياس عوادم السيارات بكفر الشيخ

تعرف على أسباب خروج الدخان من عادم السيارة

السعودية تنشئ مركز أبحاث تقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي الكويت بعد تقديم العزاء فى الراحل صباح الأحمد

أول لقاء لـ باتشيكو .. التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والمصري

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

الظهور الأول لـ باتشيكو.. موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري والقناة الناقلة

فيات تيبو 2020 تتصدر مبيعات السوق المصري

شاهد.. حديث جانبي بين الرئيس السيسي وأمير الكويت نواف الأحمد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب