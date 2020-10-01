بعد إغلاقه ٩سنوات... محافظ القليوبية يفتتح شارع أحمد عبد الموجود.. صور

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية افتتاح شارع أحمد عبد الموجود بمدينة بنها والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها.





مما سيؤدي إلى انتعاش الحركة المرورية للسير داخل مدينة بنها حيث أن الطريق سيعمل فى الاتجاه الواحد، وذلك بعد موافقة الأجهزة الأمنية على إعادة الحركة المرورية للطريق بعد غلقه لأكثر من 9 سنوات.









وأكد الهجان إلى أن فتح الطريق وتغيير المسارات الداخليه للشوارع المؤدية إلى شارع فريد ندا سيؤدي إلى رفع الضغط المروري من داخل شوارع مدينة بنها .





كما وجه المحافظ مدير إدارة المرور بالالتزام بخط سير الاتجاه الواحد وعدم السماح بركن السيارات علي جانبي الشوارع المؤدية إلى شارع فريد ندا.