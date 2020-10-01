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حوادث

إصابة عروسين بحروق إثر اشتعال أسطوانة بوتاجاز في منزل الزوجية بالوادي الجديد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:59 ص
سيارة اطفاء
سيارة اطفاء
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منصور ابوالعلمين
أصيب عروسان بحروق متفرقة في الجسد، إثر نشوب حريق في مسكن الزوجية، بحي الجناين بمدينة موط، بمحافظة الوادي الجديد،عقب الانتهاء من مراسم زفافهما.

وعلى الفور تم الدفع  بسيارات الاطفاء إلى موقع الحريق وجرت السيطرة عليه، وتم نقل العروسين إلى مستشفى الداخلة العام  لعمل الاسعافات الاولية وتلقي العلاج اللازم.

وكان ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بنشوب حريق في وحدة سكنية بحي الجناين بالداخلة، مما أسفر عن إصابة عروسين بحروق متفرقة في الجسد، وتبين أن العريس يدعي مروان. ج وعروسه تدعي زهراء. ف، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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