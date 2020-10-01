العراق يحارب داعش.. الإعلام الأمني يعلن مقتل 3 من عناصر التنظيم

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، الخميس، عن محاصرة وقتل 3 عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش داخل نفق أثناء عملية وادي الثرثار، وعثرت على 3 درجات نارية في منطقة وادي الصفا.





وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، بأن القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين، وخلال العملية العسكرية الجارية في وادي الثرثار، تمكنت من رصد 3 من عناصر عصابات داعش الإرهابية داخل نفق.





وذكر البيان، أن القوات الأمنية تعمل على محاصرتهم، وتعثر على 3 دراجات نارية قرب النفق مغطاة ببطانيات في وادي الصفا.





ونوه البيان الى أنه تم التعامل مع العناصر الإرهابية من قبل سرية هندسة ميدان قيادة عمليات صلاح الدين.



