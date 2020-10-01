AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «بجنود» بالمنطقة الشمالية العسكرية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:19 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
Advertisements
محمد ابراهيم
شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى "بجنود" نفذته إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.


وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وأظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.


وناقش الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، القادة والضباط المشاركين فى المشروع على جميع المستويات فى القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع.


وفى نهاية المشروع، نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال المنطقة الشمالية العسكرية، وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذه للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه لحماية تراب الوطن.


حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.
Advertisements

ترشيحاتنا

احترس.. الإفتاء: مناطق في الجسم إذا ظهرت بطلت الصلاة

اجتماع وشيك للجنة التخطيط بالأهلي مع الجنوب أفريقي موسيماني

حمدي فتحي يوجه رسالة لـ فايلر بعد رحيله

موسيماني يغادر جنوب أفريقيا "باكيا" قبل التوجه إلى القاهرة لتدريب الأهلي.. فيديو وصور

لم يلتقيا مطلقًا.. بريطانيان يريان بعضهما يوم الزفاف والنتيجة مدهشة.. صور

رسميا.. الأهلي يخطر فايلر بفسخ تعاقده بـ إيميل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب