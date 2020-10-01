رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «بجنود» بالمنطقة الشمالية العسكرية

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى "بجنود" نفذته إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.









وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وأظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.









وناقش الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، القادة والضباط المشاركين فى المشروع على جميع المستويات فى القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع.









وفى نهاية المشروع، نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال المنطقة الشمالية العسكرية، وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذه للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه لحماية تراب الوطن.







