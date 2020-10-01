في اليوم العالمي لها.. 10 أنواع مختلفة للقهوة بالتفصيل

يحتفل العالم اليوم 1 من أكتوبر باليوم العالمي للقهوة، وتحتوي القهوة على العديد من الفوائد الصحية عند تناولها بشكل معتدل، ويفضل العديد من الأشخاص تناول القهوة في الصباح، ولكل شخص النوع والمذاق المفضل للقهوة.
وفي هذا التقرير نوضح لكم أهم أنواع القهوة حول العالم.
1. اسبريسو (وليس اكسبرسو)
إنها طريقة لصنع القهوة حيث يتم دفع كمية صغيرة من الماء المغلي تحت الضغط من خلال حبوب البن المطحونة بدقة في آلة صنع القهوة.
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2. ريستريتو
من أكثر أنواع القهوة كثافة، ونسبة الماء المستخدمة لتحضيرها قليلة جدًا مقارنة بالقهوة، تختلف عن أنواع القهوة الأخرى لناحية النكهات المستخلصة من حبوب القهوة؛ إذ تمتاز بنكهة خفيفة الحموضة، يتم تحضيرها باستخدام آلة الإسبرسو.
3. لونغو
إنه اسبريسو ولكن مع الكثير من الماء، فهو مشابه كثيرًا للامريكانو ولكنه أقوى.
4. ماكياتو
هو مشروب قهوة اسبريسو مع كمية صغيرة من الحليب ورغوة عادة، ويمكن طلبها مفردة أو مزدوجه.
5. لاتيه (كافيه لاتيه)
هو أحد أشهر أنواع القهوة التي تقدم في المقاهي العصرية حيث يتم إضافة الاسبرسو إلى الحليب الساخن، وتعني كلمة الكافيه لاتيه “قهوة الحليب”
وتعود قهوة الحليب إلى أوروبا حيث لم يعرف إضافة الحليب إلى القهوة حتى القرن السابع عشر.
6. كابتشينو
هو أشهر أنواع القهوة على الإطلاق وأكثرها استهلاكًا في العالم، ويحتوي مشروب الكابوتشينو على القهوة الأسبرسو مع الحليب الساخن ورغوة الحليب وذلك بأجزاء متساوية.
وتقدم عادة في فنجان كبيرة، وأحيانًا يقدم الكابتشينو مع قطع صغيرة من الحلوى مثل البراوني أو الكوكيز.
7. فلات وايت
ويحتوي على القهوة الاسبرسو وكميات أقل من الحليب الساخن مما يجعل طعم القهوة أقوى على عكس اللاتيه.
8. امريكانو
يتم إضافة الاسبرسو إلى الماء الساخن عن طريق التنقيط، ولها طعم مختلف بعض الشيء عن القهوة الاسبرسو، ويقال إن تسميتها بهذا الاسم يرجع إلى الحرب العالمية الثانية حيث كان الجنود الأمريكيون في إيطاليا يقومون بتخفيف القهوة الاسبرسو بالماء الساخن, حيث أطلق هذا الاسم سخرية مما يقومون به.
9. موكا
اسبريسو +حليب+ شوكولاته+كريمة مخفوقة أحيانًا، وحقيقة ممتعة تم تسمية حبوب قهوه موكا تيمنًا بميناء المخا في اليمن حيث يتم تصدير حبوب البن.
10. القهوة التركية
هي طريقة لإعداد القهوة يتم فيها استخدام حبوب البن المحمصة المطحونة جيدًا، وذلك يرجع إلى درجة التحميص التي تتحكم في قوة البن
والقهوة التركية يتم تناولها سادة أو محوجه: أي يوضع عليها مجموعة من التوابل والبهارات مثل القرنفل والحبهان
ثم يتم غلى البن مع الماء والسكر على النار وقبل الفوران يصب في فناجين صغيرة.