في اليوم العالمي لها.. 10 أنواع مختلفة للقهوة بالتفصيل

على العديد من الفوائد الصحية عند تناولها بشكل معتدل، ويفضل العديد من الأشخاص تناول القهوة في الصباح، ولكل شخص النوع والمذاق المفضل للقهوة.

يحتفل العالم اليوم 1 من أكتوبر باليوم العالمي للقهوة، وتحتوي

وفي هذا التقرير نوضح لكم أهم أنواع القهوة حول العالم.

1. اسبريسو (وليس اكسبرسو)

إنه اسبريسو ولكن مع الكثير من الماء، فهو مشابه كثيرًا للامريكانو ولكنه أقوى.

هو مشروب قهوة اسبريسو مع كمية صغيرة من الحليب ورغوة عادة، ويمكن طلبها مفردة أو مزدوجه.

وتعود قهوة الحليب إلى أوروبا حيث لم يعرف إضافة الحليب إلى القهوة حتى القرن السابع عشر.

وتعود قهوة الحليب إلى أوروبا حيث لم يعرف إضافة الحليب إلى القهوة حتى القرن السابع عشر.

التي تقدم في المقاهي العصرية حيث يتم إضافة الاسبرسو إلى الحليب الساخن، وتعني كلمة الكافيه لاتيه “قهوة الحليب”

هو أحد

6. كابتشينو

هو أشهر أنواع القهوة على الإطلاق وأكثرها استهلاكًا في العالم، ويحتوي مشروب الكابوتشينو على القهوة الأسبرسو مع الحليب الساخن ورغوة الحليب وذلك بأجزاء متساوية.





وتقدم عادة في فنجان كبيرة، وأحيانًا يقدم الكابتشينو مع قطع صغيرة من الحلوى مثل البراوني أو الكوكيز.



