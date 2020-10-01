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تعليم

لبحث أوجه التعاون.. رئيس جامعة بنها يستقبل مساعد الملحق الثقافي الليبي .. صور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:30 م
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إدريس أحمد الجازوي مساعد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد يوسف المدير التنفيذى لوحدة الوافدين بالجامعة.




وقال السعيد إن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة الليبية وكيفية دعم الطلاب الليبيين الدارسين بالجامعة بالمراحل المختلفة، مشيرا إلي أن الجامعة بها العديد من الكليات والبرامج المتميزة والتي تشمل كافة التخصصات العلمية الحديثة في مختلف المجالات كما أنها تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعة. 


وأشار الجيزاوى الى ان الجامعة لديها رؤية جديدة تركز على إعداد وتزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، موضحا أن الجامعة تقدم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب الليبيين الذين يدرسون بالجامعة.


من جانبه أشاد مساعد الملحق الثقافي بعمق العلاقات المصرية الليبية وبما تقدمه جامعة بنها من دعم للطلاب الليبيين خلال دراستهم بالجامعة.


وكانت اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة بنها عقدت اجتماعها اليوم لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني المنشور علي البوابة الإلكترونية للجامعة وذلك لإرساء الشفافية وتشجيع الروح التنافسية بين أعضاء الجهاز الإداري.

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