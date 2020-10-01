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رياضة

فرنسا تعلن قائمتها لمباراة أوكرانيا والبرتغال

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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عمر سلامة
اعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين التي ستخوض المباريات الثلاث، أمام أوكرانيا والبرتغال وكرواتيا، أيام 7 و11 و14 أكتوبر، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وشهدت القائمة عودة بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، لكتيبة الديوك.
 
وضمت كلا من:
 
حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنهام)، ستيف مانداندا (مارسيليا)، ومايك مايجنان (ليل).
 
الدفاع: بنجامين بافارد ولوكاس هرنانديز (بايرن ميونخ)، ليو دوبوا (ليون) رافائيل فاران (ريال مدريد)، كليمنت لينجليت (برشلونة)، ولوكاس ديني (إيفرتون) ودايوت أوباميكانو (لايبزيج) وبرسنيل كيمبيمبي (بي إس جي).
 
الوسط: إدواردو كامافينجا وستيفن نزونزي (رين)، بول بوجبا (مانشستر يونايتد)، كورينتين توليسو (بايرن ميونخ)، أدريان رابيو (يوفنتوس)، نجولو كانتي (تشيلسي)، وحسام عوار (ليون).
 
الهجوم: أنطوان جريزمان (برشلونة)، كليان مبابي (بي إس جي)، كينجسلي كومان (بايرن ميونخ)، أوليفيه جيرو (تشيلسي)، وسام بن يدر (موناكو)، وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد).

ويتقاسم منتخبا فرنسا والبرتغال صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول، بدوري أمم أوروبا، برصيد 6 نقاط لكل منهما، بالفوز في أول جولتين.
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