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رياضة

ننشر تشكيلي الزمالك والمصري فى الدورى

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المصري مساء اليوم الخميس في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

جاء التشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل 
خط الدفاع : حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة 
 خط الوسط: فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو – إسلام جابر - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي  
خط الهجوم: كاسونجو 
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش ومحمد عبد الغني وأحمد عيد وإمام عاشور ومصطفى فتحي وأسامة فيصل وحسام أشرف وعمر السعيد وكريم بامبو.

كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم الخميس في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وجاء التشكيل كالتالي: 
حراسة المرمى: أحمد مسعود 
خط الدفاع: كريم العراقي – حسن علي - أحمد شوشة – عبد الرحمن زين  
خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – ايزي ايميكا – مفتاح طقطق – عمر كمال 
 خط الهجوم: محمود وادي
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