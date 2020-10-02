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منوعات

بسبب مكواة .. زوج ينفصل عن زوجته لرفضها كي بدلته .. تفاصيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت سيدة عبر حسابها على فيس بوك تجربتها مع الزواج ، و قالت إنها مرت بأغرب تجربة يمكن لأي سيدة ان تمر بها بعد الزواج بسبب المكواه . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور " البريطانية ، ان السيدة البال البريطانية البالغة من العمر 30 عاما ، انفصل زوجها عنها بسبب رفضها كي بدلته و طلبت منه إرسالها للمغسلة . 

أوضحت السيدة أنها لم تتوقع أن المكواة ستفرق بينها و بين الشخص الذي ظلت تحبه لمدة 7 سنوات و كللت ذلك الحب بالزواج و لركن انتهى بطريقة اغرب من الخيال . 

تروي السيدة أنها تحدت والدتها و قررت الزواج منه ، و لكنها شعرت بالإحباط و الخجل عندما إنتهرها بعد 3 شهور من الزواج بسبب رفضها كي البدلة و قرر الإنفصال عنها بعدها بأيام 
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