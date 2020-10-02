AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد معوض يهنئ زوجته بعيد ميلادها: كل سنة وانتي طيبة وحنينة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:38 ص
سيد معوض وزوجته
سيد معوض وزوجته
Advertisements
محمد بدران
شارك سيد معوض مدرب المنتخب المصري جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر سيد معوض بصحبة زوجته وعلق قائلًا " كل سنة وانتي طيبة وحنينة وزي ما انتي ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤".

يذكر أن سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.

ويتولى حاليا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيد معوض يستعرض لياقته البدنية.. شاهد

بعد بكائه على المسرح.. سيد معوض يدعم مؤمن زكريا

سيد معوض ينشر صورة تجمعه بـ السقا من الإجازة الصيفية

سيد معوض يحيي ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب

سيد معوض يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

ترشيحاتنا

عمرو عبد الجليل: نمبر 2 عندي أحسن من نمبر وان.. فيديو

يارب قدرني أسعدهم .. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها زين الدين وعز الدين

كويتزي مدافع صن داونز يدخل حسابات الأهلي وأحمد سامي خارج الصورة

إبراهيم سعيد لجماهير الأهلي: اطمنوا .. موسيماني جاب حماته معاه

اتحبست 5 مرات.. مصطفى بكري ينفعل على الهواء لتعرضه للتجاوزات.. فيديو

بعد قليل.. الإعلان عن أمر مهم بشأن الإرهابي الهارب محمد علي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ابتكر الفراعنة أول جهاز تهوية وتكييف عرفه التاريخ؟.. الإجابة داخل الهرم الأكبر

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل