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سيارات

إزاى تحافظ على سيارتك من الخدوش

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
خدوش السيارة
خدوش السيارة
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أماني نوار
إزالة الخدوش من السيارة يعتبر من أبرز المشاكل التي يتعرض لها مالكي السيارات ، لذلك يرغب البعض في الذهاب إلى المختصين لإصلاحها ، ونظرا للوقت الذي تستغرقه عملية الطلاء ، كما أن هذه العملية تقلل من سعر السيارة ، وذلك عند إعادة بيعها .

وفي هذا التقرير  يقدم موقع "صدى البلد" الطرق السهلة لإزالة الخدوش ، والتي يستطيع أي شخص من القيام بها بنفسه .

-يعتبر الصمغ من المواد التي تلعب دورا هاما في إخفاء الخدوش وتوسيتها بباقي  سطح السيارة ، فهو يتميز بخاصية مزج الألوان ، أي أنه يتمكن من مزج المنطقة المخدوشة مع باقي ألوان السيارة .

-يمكنك طلاء الأظافر المماثل للون السيارة ، ومن ثم يطلي به مكان الخدش .

-يمكنك استخدام الشمع في علاج الخدوش بشكل مذهل ، كل ماعليك فعله هو تنظيف المنطقة المخدوشة بشكل جيد ، وتجفيفها، ومن ثم فركها بالشمع ، وذلك يتم تغطية الخدش بشكل كامل ، ثم امسح المنطقة عن طريق استخدام قطعة قماش ناعمة .

يذكر أن عض الخدوش العميقة ، كما لايمكن أن تنفع معها هذه الطرق ، وذلك تحتاج عند ذلك إلى مركز سيارات ليعالج
هذا الموضوع بسهولة .

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