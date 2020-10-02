إزاى تحافظ على سيارتك من الخدوش

إزالة الخدوش من السيارة يعتبر من أبرز المشاكل التي يتعرض لها مالكي السيارات ، لذلك يرغب البعض في الذهاب إلى المختصين لإصلاحها ، ونظرا للوقت الذي تستغرقه عملية الطلاء ، كما أن هذه العملية تقلل من سعر السيارة ، وذلك عند إعادة بيعها .
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الطرق السهلة لإزالة الخدوش ، والتي يستطيع أي شخص من القيام بها بنفسه .
-يعتبر الصمغ من المواد التي تلعب دورا هاما في إخفاء الخدوش وتوسيتها بباقي سطح السيارة ، فهو يتميز بخاصية مزج الألوان ، أي أنه يتمكن من مزج المنطقة المخدوشة مع باقي ألوان السيارة .
يذكر أن عض الخدوش العميقة ، كما لايمكن أن تنفع معها هذه الطرق ، وذلك تحتاج عند ذلك إلى مركز سيارات ليعالج
هذا الموضوع بسهولة .
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الطرق السهلة لإزالة الخدوش ، والتي يستطيع أي شخص من القيام بها بنفسه .
-يعتبر الصمغ من المواد التي تلعب دورا هاما في إخفاء الخدوش وتوسيتها بباقي سطح السيارة ، فهو يتميز بخاصية مزج الألوان ، أي أنه يتمكن من مزج المنطقة المخدوشة مع باقي ألوان السيارة .
-يمكنك طلاء الأظافر المماثل للون السيارة ، ومن ثم يطلي به مكان الخدش .
-يمكنك استخدام الشمع في علاج الخدوش بشكل مذهل ، كل ماعليك فعله هو تنظيف المنطقة المخدوشة بشكل جيد ، وتجفيفها، ومن ثم فركها بالشمع ، وذلك يتم تغطية الخدش بشكل كامل ، ثم امسح المنطقة عن طريق استخدام قطعة قماش ناعمة .
يذكر أن عض الخدوش العميقة ، كما لايمكن أن تنفع معها هذه الطرق ، وذلك تحتاج عند ذلك إلى مركز سيارات ليعالج
هذا الموضوع بسهولة .