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رياضة

اللقطات الأولى لوصول موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مطار القاهرة.. فيديو وصور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:26 ص
صدى البلد
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محمد سمير - نورهان خفاجي


وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، استعدادا لتولى قيادة تدريبات النادي الأهلي لمدة موسمين، وذلك بعد تعاقد مسؤلو الفريق الأحمر معه خلفا للسويسري رينيه فايلر. 

واستقبل موسيماني، في مطار القاهرة، سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي، وذلك فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا ترانزيت قادما من جنوب أفريقيا. 

ويصطحب موسيمانى 3 مساعدين أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء، علي أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكره، وذلك وفقا لمصادر بالنادي الأهلي، والتي أكدت أن موسيماني قد وقع رسميًا علي عقود تدريبه للأهلي لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.

وسيتواجد موسيماني، خلال ساعات في النادي لحضور إجتماع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط ثم يقود مران الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.
اللقطات الأولى لوصول موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مطار القاهرة.. فيديو وصور
اللقطات الأولى لوصول موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مطار القاهرة.. فيديو وصور
اللقطات الأولى لوصول موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مطار القاهرة.. فيديو وصور
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