من الميراث إلى التمثيل النيابي.. 5 تشريعات أقرها مجلس النواب لدعم المرأة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تمكين المرأة يعد تتويجا للجهود العالمية المشتركة التي بذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس، أمس الخميس، أمام احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على اعتماد "إعلان برنامج عمل بكين حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".





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وأشار السيسي إلى أن المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة.



لم يكن مجلس النواب بعيدا عن دعم الرئيس السيسي المستمر للمرأة، حيث سعى النواب بدورهم إلى تنفيذ توصيات الرئيس و دعم المرأة من خلال إقرار العديد من القوانين الخاصة بها.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز القوانين التي أقرها البرلمان لدعم المرأة:





تعديل قانون المواريث





يسعى التعديل لتمكين المرأة من الحصول على ميراثها والأخص من يعانين من ذلك بالصعيد، حيث حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.





تغليظ عقوبة ختان الإناث





تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.





حفظ سرية ضحايا التحرش





أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون ومن ضمنها التحرش، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.





قانون الخدمة المدنية:





حظر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس "النوع" أو لأي سبب آخر، ويُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز ، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.





كما نص على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، وتستحق الموظف إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها وتمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.





وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.





زيادة التمثيل النيابي





نصت المادة 102 من الدستور بعد التعديل على أن يتضمن تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25 %، وهو ما لم يكن موجود من قبل.





على الرغم من عدم وجود تمييز إيجابى للمرأة ملزم بالدستور بشأن مجلس الشيوخ إلا أن البرلمان حرص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.