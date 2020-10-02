تتبع زمني.. كيف أصيب ترامب وزوجته بـ كورونا ؟

أعلن الرئئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو وزوجته، من خلال تغريدة نشرها قبل الساعة الواحدة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة يوضح فيها حالته الصحية.





وغرد ترامب قائلا: "الليلة، جاءت نتيجة اختبارنا أنا وزوجتي إيجابية لكوفيد-19، سنبدأ عملية الحجر الصحي على الفور، سوف نتجاوز هذا معا!"





أصيب ترامب وزوجته بعد نقل العدوى من هوب هيكس، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، وكانت قد أصيبت بفيروس كورونا بعد سفرها مع ترامب على متن طائرة الرئاسة عدة مرات خلال الأسبوع الماضي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، شعرت هيكس أولا بتوعك، بعد عودتها من مينيسوتا الأربعاء الماضي، وكانت على من طائرة الرئيس، و تم عزلها بعيدًا عن الآخرين على متن الطائرة نظرا لشعورها بأنها مريضة، حتى تم تأكيد تشخيصها بأنها مصابة بكورونا يوم الخميس، وفقًا لمسؤول في الإدارة ، تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس ولم يكشف عن هويته.





ثم واصل ترامب جدوله يوم الخميس وسافر من وإلى منتجع الجولف بيدمينستر بولاية نيوجيرسي للمشاركة في فعاليتين في الحملة، وعاد إلى البيت الأبيض هذا المساء، عندما تم تأكيد إصابة هيكس بالفيروس، و تم استبدال مدير وسائل التواصل الاجتماعي دان سكافينو والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، اللذان كان من المقرر أصلا الانضمام إليه في رحلة الخميس ، في اللحظة الأخيرة بمساعدين آخرين.





وهذا جدول زمني للرحلات التي جمعت ترامب بمساعدته هيكس سبب إصابته بالعدوى :