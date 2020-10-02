ضبط 11 كيلو حشيش بحوزة عامل بسوهاج

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وكان قد لقي اليوم طالب مصرعه، بينما أصيب أخر يقيمان بدائرة قسم شرطة جرجا، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل"، على الطريق تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جرجا العام، وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.





كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه للجنوب يفيد بوجود حادث على الطريق بدائرة بندر جرجا ووجود متوفى ومصاب.





وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم مصطفى فرغل مفتش مباحث القسم بإنقلاب دراجة نارية " تروسيكل " ومتوفي ومصاب ببندر جرجا دائرة القسم.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية "تروسيكل " قيادة المدعو عباس ش ع أح 17 سنة طالب ويقيم بناحية الباسكيه دائرة مركز البلينا، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابه على جانب الطريق.





وأسفر الحادث عن الحادث مصرع قائد التروسيكل وإصابة مرافقه المدعو مروان س أس ع 18 سنة طالب ويقيم بذات الناحية " جرح رضي بالأنف وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي جرجا العام.



