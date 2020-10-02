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محافظات

وزير الأوقاف في صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي: حب الوطن والاعتزاز به وحسن الانتماء إليه قيمة إسلامية عظيمة وفطرة إنسانية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم أن حب الوطن والاعتزاز به وحسن الانتماء إليه قيمة إسلامية عظيمة وفطرة إنسانية.


كما أوضح وزير الأوقاف أن النبي صلي الله عليه وسلم كان من أشد الناس حبًا لبلده فّإذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر إلى حنينه لوطنه وحفاظه عليه فالحر الكريم والشريف لا يقبل المساس بوطنه لا فسادًا ولا السير خلف جماعات الشر .

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الأحمدي بمدينة طنطا خلال زيارته لمحافظة الغربية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف وزير الأوقاف أنه لا يتطاول علي بلده الا خائن خسيس ولا أتصور أن يكون هناك إنسان عاقل يتطاول على وطنه إلا إذا كان عميلًا مشيرًا أن اليد التي تمتد إلى تخريب الوطن جزاءها شرعًا أن تقطع أيديهم مستشهدًا بالآية الكريمة " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".

وأضاف وزير الأوقاف أن أهالي الغربية سطروا ملحمة بطولية في مواجهة الغاشم المحتل ويتزامن ذلك مع الاحتفال بنصر أكتوبر فأيام الله لكل قوم هي أيام عزهم وفخارهم ونحن نحتاج إلى روح أكتوبر من جديد في مواجهة أهل الفتنة والشر والفساد.

وكشف أنه في نصر أكتوبر التف المصريون خلف رئيسهم وجيشهم ونحن نحتاج إلى الالتفاف حول قائدنا وجيشنا ونضرب بيد من حديد علي كل فوضوي فالانتماء عطاء وليس كلاما وعليكم بوعي من حولكم من جيران وأصدقاء.
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