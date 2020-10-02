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رياضة

لوكاكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي 2019 -2020

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:22 م
لوكاكو
لوكاكو
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محمد السعيد
توج البلجيكي روميلو لوكاكو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي  2019 - 2020.

وقال لوكاكو عقب تسلمه الجائزة:" أشكر الله على الفوز بهذه الجائزة وأوجه التحية ايضا لـ أنطونيو كونتي " المدير الفني لـ إنتر ميلان" وزملائي، وكل من قام بدعمي".

يذكر أن فريق إشبيلية هو حامل لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بعدما نجح في التغلب على إنتر ميلان بنتيجة 3 - 2 في المباراة النهائية.


وتقام قرعة الدوري الأوروبي 2020 - 2021، بعد قليل، خلف الأبواب المغلقة ، دون حضور ممثلي الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة.


تصنيف الفرق المشاركة في مسابقة  الدوري الأوروبي:

المستوى الأول: آرسنال - توتنهام - روما - نابولي - بنفيكا - سبورتنج براجا - بايرن ليفركوزن - فياريال - جلاسيكو سيلتك - جينك - سيسكا موسكو - آيندهوفن.

المستوى الثاني: دينامو زغرب -  سلافيا براج - سبارتا براج - لودوعوريتس - يونج بويز - ريد ستار بلجراد - رابييد فيينا - ليستر سيتي - باوك سالونيك - ريال سوسيداد - ستاندار دو ليج - قرة باخ.

المستوى الثالث: غرناطة - ميلان - ألكمار - فينورد - أيك أثينا - مكابي الصهيوني - هابويل الصهيوني - جلاسكو جلاسيكو رينجرز - مولده - هوفنهايم - لاسك لينز - كلوج.

المستوى الرابع: ليل - نيس - سيفا سبور -  زوريا - رييكا - دوندالك - سلوفان - أنتويرب -  لخ بوزمان - سيسكا صوفيا - فولفسبورج-  أومينا.

جدير بالذكر أن البطولة كانت تعرف سابقا باسم كأس الاتحاد الأوروبي، وقد تم إطلاقها في عام 1971 وهي ضمن أكثر البطولات وقد خضعت بطولة دوري أوروبا لعدة تغييرات، قبل أن تتخذ شكلها النهائي في عام 2009.

وتم دمج مسابقات كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنترتوتو وكأس الكؤوس الأوروبية في بطولة واحدة، لتشارك فيها الأندية التي تحتل المراكز ما بعد الرابع أو الخامس في دوريات بلادها، أي بعد الأندية التي تشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا يحمل نادي إشبيلية الإسباني الرقم القياسي لهذه المسابقة برصيد 6 بطولات.
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