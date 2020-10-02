برلمانية: إعفاءات "التضامن" لكبار السن لا تنطبق على المواصلات الخاصة





وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار إعفاء المسنين أكبر من 70 عاما من تذكرة المواصلات العامة وتخصيص تخفيض 50% لمن فوق الـ 60 عاما، ينطبق على المواصلات العامة فقط سواء اتوبيسات النقل العام أو المترو أو السكة الحديد، لكن لا يجوز تطبيقه على وسائل المواصلات الخاصة.





وتابعت أن الوسائل العامة تخضع ملكيتها للحكومة لذلك ملزمة بتطبيق القرارات الحكومية، أما وسائل المواصلات الخاصة كالتاكسي وسيارات الأجرة و "أوبر" لا تخضع ملكيتها للحكومة فهي وسائل خاصة بالكامل.





ونوهت إلى أن تسهيلات المواصلات يتزامن مع زيادة معاش "تكافل وكرامة" 100 جنيه بجنب تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الخاصة بكبار السن، الأمر الذي يؤكد التكافل الاجتماعي للدولة تجاه هذه الفئة، متوقعة المزيد من الدعم لهم خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه تم الاتفاق مع كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن فوق 60 عاما.





جاء ذلك ضمن حزمة قرارات أعلنتها وزيرة التضامن، أمس الخميس، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث قررت الوزارة زيادة معاش تكافل وكرامة 100 جنيه ليصبح 550 بدلا من 450 جنيها خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة 41 مليون جنيه.





كما أكدت الوزيرة على الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وخصوصًا فئة الكبار بلا مأوى، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة هي الأكثر كثافة.

قالت النائبة مهجة الشريف، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الإعفاءات والتسهيلات التي قدمتها وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة النقل لكبار السن فوق الـ 60 عاما بالمواصلات العامة جزء من رد الجميل واحترام الكبير، الحق الذي كفله الإسلام والمجتمع لهذه الفئة.