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تعليم

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لقيادات الجامعات الأهلية الجديدة.. الأحد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:31 م
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي
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ينطلق الأحد المقبل بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس البرنامج التدريبي لقيادات الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة العلمين الدولية – جامعة الجلالة – جامعة المنصورة الجديدة)

يأتي ذلك ذلك تحت الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بحضور  د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، د. طارق أبو المعاطي المشرف العام على المشروع بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس جامعة الجلالة ، د. سامية عزب عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية و د. نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ومدير المشروع.

وذلك يوم الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمركز التدريب والتطوير بكلية الطب جامعة عين شمس.

ويأتي هذا التدريب بعد فوز العرض المقدم من مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس فى المشروع القومى الذى اطلقته وزارة التعليم العالى والذي شارك خلاله العديد من الجامعات والمؤسسات المصرية الحكومية والخاصة.

ويشمل البرنامج التدريبي أربع برامج تدريبيه الاول للسادة رؤساء الجامعات والسادة النواب، البرنامج الثاني خاص بتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس والثالث مخصص للهيئات المعاونة واخيرا برنامج خاص لرفع كفاءة وتدريب السادة الإداريين بكلا من جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية.
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