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فيديو جراف

احذر المخالفة| ضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس النواب.. فيديو جراف

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:23 م
مخالفات الدعاية الانتخابية
مخالفات الدعاية الانتخابية
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رامى المهدي
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.

ونص القرار على محظورات الدعاية، ويجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية: تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.

ويمكن معرفة التفاصيل فى الفيديو جراف التالي.
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