بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية

بدأت الاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقامة اليوم الجمعة بميدان محطة سيدي جابر، شرق الإسكندرية، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري.





وبدأ المواطنون في التواجد حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".





وأعربوا عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.





وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.



