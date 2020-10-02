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محافظات

بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:12 م
توافد المواطنين
توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بسيدي جابر
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احمد بسيوني
بدأت الاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقامة اليوم الجمعة بميدان محطة سيدي جابر، شرق الإسكندرية، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري.

وبدأ المواطنون في التواجد حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".

وأعربوا عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.
بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية
بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية
بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية
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