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محافظات

بنحبك يا سيسي وتحيا مصر.. الشراقوة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:25 م
هتافات الشراقوة في
هتافات الشراقوة في احتفالات انتصارات أكتوبر
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محمد الطحاوي

إحتفل المئات من أبناء محافظة الشرقية، اليوم، امام ديوان عام المحافظة بذكرى إنتصارت اكتوبر ودعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي.


 

وردد المشاركون في الاختفالية الاغاني الوطنية والزغاريد، إحتفالا بــ إنتصارات أكتوبر المجيد وسط ترديد عبارات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي "تحيا مصر" و"بنحبك يا سيسي"، وهتفوا ضد الإخوان.


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وأكد المحتفلون ان اليوم هو يوم فرح وسعادة ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي لإستكمال مسيرة البناء والتنمية والنهوض بالدولة المصرية والوقوف في وجهة الخونة من أنصار الجماعات الإرهابية.

 

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام قصر الثقافة بمدينة الزقازيق احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.



وتحتفل مصر بالذكرى 47 لانتصار الجيش المصرى العظيم على قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حرب 1973، الذى أعطت فيها قواتنا المسلحة درسا نموذجيا يحتذى به فى فنون الحرب والقتال وادارة المعارك من خلال التكتيك القتالى والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة.



وقدم أبناء مصر البواسل خلال الحرب، أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، فسطروا أروع صفحات البطولة فى ملحمة تاريخية رائعة شهد لها العالم أجمع مما جعلها مادة للدراسة فى جميع المعاهد العسكرية فى العصر الحديث.

بنحبك يا سيسي وتحيا مصر.. الشراقوة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر
بنحبك يا سيسي وتحيا مصر.. الشراقوة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر
بنحبك يا سيسي وتحيا مصر.. الشراقوة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر
بنحبك يا سيسي وتحيا مصر.. الشراقوة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر
بنحبك يا سيسي وتحيا مصر.. الشراقوة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر
بنحبك يا سيسي وتحيا مصر.. الشراقوة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر
بنحبك يا سيسي وتحيا مصر.. الشراقوة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر
بنحبك يا سيسي وتحيا مصر.. الشراقوة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر
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