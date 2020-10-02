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مرأة

بالجلد الذهبي .. هنا شيحة بإطلالة تبهر متابعيها على إنستجرام .. شاهد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:54 م
هنا شيحة
هنا شيحة
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رفقة مجموعة من الأصدقاء ومنهم هنا شيحة التى تميزت بالظهور بإطلالة جذابة وناعمة.

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وتألقت هنا شيحة، مرتديا فستان طويل وجذاب باللون الذهبي ومن الجلد ويتميز بتفصيلة الوان شولدر التى تكشف عن جمالها ورشاقتها، وحملت حقيبة يد باللون الذهبي لتتناسب مع ظهورها، كما وضعت حزام على الخصر باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا شيحة في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها ويتناسب مع ظهورها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التى تتناسب مع ظهورها الجذاب، وتكشف عن جمالها .

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع ساعة لليد باللون الذهبي مع قرط لأكمال ظهورها الجذاب.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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