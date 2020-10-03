سعر و مواصفات هوندا سيفيك honda civic 2020 اليوم في مصر.. صور

honda civic والتي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان وتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1600 سي سي، 123 حصان وعزم دوران 151 نيوتن متر. طرحت مؤخرا هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية السيارةوالتي تنتمي









محرك هوندا سيفيك honda civic متصل بفتيس أوتوماتيك 5 سرعات وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي وتتسارع من 0 حتى 100 كم في الساعة خلال 11.6 ثاني .





هوندا سيفيك honda civic تأتي بطول 4630 مم وعرض1799 مم وارتفاع 1432 ممو تأتي الفئة الأولى بوسائد هوائية، وفرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفراملEBD، ونظام الثبات الإلكتروني VSA الذي يضمن أعلى معدلات الثبات في السرعات العالية.





تأتي هوندا سيفيك honda civic بجنوط سبور قياس 16 انش، وفوانيس شبورة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، والفئات الاعلي بها جنوط سبور 17 انش وفوانيس شبورة هالوجين وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وفتحة سقف، ومقابض أبواب نيكل وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 انش، و4 مكبرات صوتية.





هوندا سيفيك honda civic بها خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وعجلة قيادة كهربائية ونظام البصمة لتشغيل وإيقاف المحرك والعديد من الكماليات الأخرى.





سعر هوندا سيفيك honda civic