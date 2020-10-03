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سيارات

مواصفات وأسعار هوندا سيتي honda city .. صور

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
هوندا سيتي honda
هوندا سيتي honda city
اشرف عطية
طرحت شركة هوندا مؤخرا السيارة هوندا سيتي honda city و التي تنتمي لفئة السيارات السيدان وتأتي في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات، 1500 سي سي 123 حصان وعزم دوران 151 نيوتن متر . 


محرك هوندا سيتي honda city متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات CVT و تعمل السيارة بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 0 حتي 100 كم في الساعة خلال 9.6 ثانية.

تأتي هوندا سيتي honda city بطول 4455 مم و عرض 1695 مم و ارتفاع 1475 مم و و شنطة خلفية 510 لتر و خزان وقود يتسع حتي 40 لتر و تستهلك 5.4 لتر بنزين لكل  100 كم.

تأتي هوندا سيتي honda city بالعديد من مواصفات الأمان ومنها الاير باج  ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD و تعمل بنظام مساعدة صعود المرتفعات HSA، وبرنامج التوازن الالكتروني VSA . 

هوندا سيتي honda city تأتي بحساسات ركن خلفية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات و كاميرا خلفية وزر تشغيل المحرك و جنوط سبور17 انش و فوانيس شبورة أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED و مثبت سرعة، وحساسات سرعة، ومرايات جانبية كهربائية . 

سعر هوندا سيتي honda city في مصر حسب ما اعلنة بعض التجار و الموزعين 

تباع السيارة  هوندا سيتي honda city في مصر بسعر 396.000 جنيه . 
مواصفات وأسعار هوندا سيتي honda city .. صور
مواصفات وأسعار هوندا سيتي honda city .. صور
مواصفات وأسعار هوندا سيتي honda city .. صور
مواصفات وأسعار هوندا سيتي honda city .. صور
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