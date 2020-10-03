مواصفات وأسعار هوندا سيتي honda city .. صور

طرحت شركة هوندا مؤخرا السيارة هوندا سيتي honda city و التي تنتمي لفئة السيارات السيدان وتأتي في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات، 1500 سي سي 123 حصان وعزم دوران 151 نيوتن متر .









محرك هوندا سيتي honda city متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات CVT و تعمل السيارة بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 0 حتي 100 كم في الساعة خلال 9.6 ثانية.





تأتي هوندا سيتي honda city بطول 4455 مم و عرض 1695 مم و ارتفاع 1475 مم و و شنطة خلفية 510 لتر و خزان وقود يتسع حتي 40 لتر و تستهلك 5.4 لتر بنزين لكل 100 كم.





تأتي هوندا سيتي honda city بالعديد من مواصفات الأمان ومنها الاير باج ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD و تعمل بنظام مساعدة صعود المرتفعات HSA، وبرنامج التوازن الالكتروني VSA .





هوندا سيتي honda city تأتي بحساسات ركن خلفية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات و كاميرا خلفية وزر تشغيل المحرك و جنوط سبور17 انش و فوانيس شبورة أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED و مثبت سرعة، وحساسات سرعة، ومرايات جانبية كهربائية .





سعر هوندا سيتي honda city في مصر حسب ما اعلنة بعض التجار و الموزعين



