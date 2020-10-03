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فن

نجيب ساويرس يلقب محمد رمضان بمايكل جاكسون مصر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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ميرنا محمود
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وكتب نجيب ساويرسمحمد رمضان = مايكل جاكسون مصر .....نمبر ١ .

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ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.

و كان قد حقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري. 

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك. 

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

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