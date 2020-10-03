آراء الجماهير حول مصير الأهلي والزمالك بعد رحيل المدربين.. فيديو

عاشت جماهير النادي الأهلي و النادي الزمالك حالة من الغضب بعد رحيل السويسري رينية فايلر والفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الماضية وجاء ذلك بعد أن بدأ المدربين في كتابة التاريخ وتحقيق البطولات الغائبة عن كل فريق وخصوصا البطولة الاغلي والغائبة عن مصر خلال السنوات الماضية وهي بطولة إفريقيا ولكن رحلوا دون أي مقدمات جعلت الجماهير تشتغل على وسائل التواصل الاجتماعي .





لذلك رصدت عدسة صدي البلد أراء بعض جماهير كرة القدم المصرية حول مصير النادي الأهلي و نادي الزمالك بعد رحيل المدربين !!





قال عاطف محمود أحد جماهير النادي الأهلي، أن الفريق لن يقف على اي شخص من مدرب إلي لاعب أو إدارة النادي باقي والأشخاص يرحلون ويأتي غيرهم لإستكمال سلسلة النجاحات مع الفريق





وأضاف هشام أحمد أحد جماهير الفريق الأحمر، أن رحيل فايلر لن يأثر على النادي لأنه لم يحقق الإنجاز الاغلي أو الاعظم هو استطاع أن يحقق بطولة الدوري المصري التي يستطيع أن يحققها النادي الاهلي دون أي مدرب وهو ليس بالأنجاز الذي يذكر لمدرب اجنبي استطاع أن يتولي قيادة فريق يفوز بالدوري خلال كل عام.





ومن جانبة أكد اسلام مصطفى أحد جماهير نادي الزمالك أن رحيل كارتيرون أثر على الفريق خصوصا بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية ، ولكن نادي الزمالك أحد أكبر أندية القارة الأفريقية والعربية ولن يتأثر برحيلة كثيرا وسنتكمل المشوار الافريقي.





وأوضح مازن محمود أحد جماهير النادي الملكي على أن أن الفريق كان له انياب مع المدرب الفرنسي واستطاع أن يهزم كبار فرق افريقيا في فترة قليلة وتفاجئنا برحيله بهذا الشكل ولكن هذة هي كرة القدم والأندية الكبيرة لا تقف على اي حد لافتا الى ان الزمالك لن يتأثر برحيل اي شخص سواء مدرب أجنبي أو مصري وننتظر من المدرب القادم الكثير ليقدمة للفريق والنادي.