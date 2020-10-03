وصفات جدتي.. طرق مختلفة لعمل طبق البامية

وصفة بامية بصلصة الطماطم هي طبق عربي أصلي تحضره معظم النساء ولكن لكل منهن وصفته الخاصة. كلنا نحب أكل البامية بالرغم من اختلاف مذاقها من طاهي لآخر. أطلق عليها العرب اسم البامية.

كشف موقع هيلث عن طرق مختلفة ومتعددة لعمل طبق البامية

الوصفة الأولى: وصفة البامية مع صلصة الطماطم:

مكونات:

كيلو بامية

كيلو طماطم

1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم المعبأة

بصل متوسط ​​الحجم (مبشور)

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 فلفل صغير و 1 فلفل حار

ملح ، فلفل أسود و 1 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة

1 ملعقة كبيرة سكر

1 مكعب مرق دجاج

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

1 ملعقة طعام زيت

كيلو لحم أو دجاجة

خطوات:

نضع السمن أو الزبدة والزيت في قدر ونقلب البصل المقطع لثوان ويضاف اللحم حتى يتحمّر لمدة 10-15 دقيقة.

أضف كوبين من الماء ، ورشة من الفلفل الأسود ، ورشة هيل مطحون أو ثلاثة فصوص من الهال بعد فتحها. غطي الوعاء واتركيه ينضج جيدًا.

اغسلي الطماطم جيدًا وضعيها في الخليط. استخدم المصفاة لتصريفها. اختبر اللحم باستخدام شوكة وإذا وجدت أنه بدأ في النضج ، أضف عصير الطماطم ومكعب المرقة واتركهما ينضجان جيدًا.

قم بتغطية الوعاء وخفض الحرارة حتى تنضج. بعد الطهي ، أضيفي كوبين من الماء المغلي ، البامية ، الفلفل الحلو (مقطعة إلى قطع صغيرة) ، نصف الفلفل الحار فقط لرائحة رائعة ، الثوم المفروم ، السكر ، الكزبرة ، الفلفل الأسود ، الملح (حسب الرغبة) واتركيه طهيها جيدا. إذا شعرت أن عصير الطماطم أصبح ثقيلًا ، أضف كوبًا من الماء.

الوصفة الثانية: وصفة البامية مع عصير الطماطم

خطوات

يُسلق اللحم أو الدجاج مع البصل والهيل والطماطم الصغيرة والملح والفلفل الأسود للحصول على مرق لذيذ. في قدر آخر ، يُقلى البصل المبشور في السمن لمدة دقيقتين. نضيف نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ونقلبه لمدة دقيقة ، ثم نضيف عصير الطماطم مع ملعقة صغيرة من السكر ونتركه ينضج.

بعد طهيها ، قطّعي الفلفل الحلو ونصف الفلفل الحار إلى قطع صغيرة وأضيفيها مع مكعب المرق إلى الطماطم المكتنزة. سخني مرق اللحم / الدجاج الذي أعددته وأضيفي كمية كافية إلى الطماطم حتى تنضج معًا ، ثم أضيفي البامية واتركيها لمدة 15 دقيقة تقريبًا للتأكد من أنها مطبوخة جيدًا. قبل إطفاء النار ، أضيفي ملعقة صغيرة من الثوم والكزبرة المجففة والملح والفلفل حسب الرغبة. دعها تنضج مرة أخرى وأطفئ الحرارة.

الوصفة الثالثة: وصفة بامية مع عصير الطماطم

باميا ريسيب

نضيف اللحم إلى الطماطم وبعد أن ينضج اللحم جيدًا نضيف الماء المغلي والبامية. ضعيها في الفرن الساخن لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى تنضج البامية جيدًا ويصبح سطحها بنيًا. قدمها مع مخلل الباذنجان والليمون. كما قدمي البامية ساخنة فوق الأرز اللبناني مع الشعيرية . هناك بعض الأشخاص يفضلون إضافة بعض عصير الليمون قبل تناول وصفة باميا.