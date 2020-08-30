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اقتصاد

تراجع الطماطم وارتفاع البامية.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 30-8-2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:57 ص
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
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قسم الاقتصاد
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الأحد، 30 أغسطس 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.50 و3 جنيهات بانخفاض 50 قرشا، البطاطس بين 1.50 و3 جنيهات، البصل بين 2.5 و3.75 جنيه.


وسجلت الكوسة بين 4 و6 جنيهات للكيلو، الفاصوليا ما بين 25 الى 37 جنيها بتراجع جنيها، الباذنجان البلدى بين جنيها و3 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.

فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 الى 3 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 الى 5 جنيهات بانخفاض جنيه.

وسجل سعر كيلو البامية نحو 18 جنيها بزيادة جنيه واحد.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 2 و 5 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر كيلو التفاح المصرى بين 8 و14 جنيها، عنب بناتى أصفر بين 4 و7 جنيهات، عنب بناتي أحمر بين 6 و9 جنيهات.
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