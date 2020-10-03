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رياضة

موسيماني: أسعى لفرض أسلوبي الخاص على اللاعبين.. وهدفي حصد البطولات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:10 ص
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
محمد رشاد
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف لاعبي الفريق بشكل جيد ويتابعهم في الدوري المصري.

وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصلوا إلى القاهرة صباح أمس الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي، حيث بدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.‏

وقال موسيماني خلال لقاء خاص مع قناة النادي الأهلي: "أعرف الدوري المصري لكن ليس كثيرًا، وأعلم أكثر عن مباريات الزمالك والأهلي دائمًا نلعب في بطولة إفريقيا أمامهما، ولكن في جنوب إفريقيا لا تٌعرض مباريات الدوري المصري على التلفزيون".

وأضاف: "عندما يواجه الأهلي نظيره الزمالك، في مباريات القمة، نشاهد المباراة وأطلب من محلل المباريات أن يعرضها لي كي أشاهدها، نحن مُشتركون مع أحد الشركات كي نشاهد مباريات قطبي الكرة المصرية، وذلك من أجل أن يكون لديٌ فكرة عن كل الفرق المتواجدة في المنطقة الإفريقية حتى نعرفهم جيدًا عندما نواجههم".

وتابع: "النجاح والانتصارات هما اللذان يؤديان إلى بقاء المدرب لفترة طويلة، ولديٌ طموح وفلسفتي الخاصة بي".

واستكمل: "الطريقة التي ألعب بها كرة القدم أعتبرها طريقة خاصة بيٌ، واعتقد الأهلى رأى ذلك عندما لعبنا أمامه وأمام الزمالك والوداد والترجي ايضًا، كانت فلسفتي الخاصة بي واضحة".

وأوضح: "الأهلي فاز في مباريات كثيرة في إفريقيا، ولكن عندما ننظر للمباريات التي انتصروا فيها فإن أفضل طريقة هي أن أفرض عليهم طريقتي واسلوبي الخاص".

وأشار: "فريق صن داونز لو غيرنا قميصه وارتدى قميص أسود بدون أرقام وقمت بتغطية وجوه اللاعبين ولعبوا فإن الناس سوف يقولون هذا فريق صن داونز، وأتمنى أن يكون الأهلي له هوية فنية يعرفه الناس بها حتى لو غيروا قمصانهم".

اختتم: "أتيت من أجل تصحيح الأخطاء ونسعى للفوز بألقاب كثيرة، أي شخص من الممكن أن يفوز بالألقاب ولكن كيف تحقق هذا النصر، كرة القدم يجب أن ترضي العين في المقام الأول ثم ترضي المشاهد". 
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