تعرف على سمات الشخصية الأنانية وطرق التعامل معها

يقع الكثير من الأشخاص فى خطأ التعامل مع الشخص الأناني، ولكن يكتشف هذا فى وقت متأخر من العلاقات التى امتدت لأشهر أو لسنين، لذلك كشف الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، عن سمات لمعرفة الشخص الأناني.

وقال من خلال منشور له على حسابه الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ما يلي.



الشخص الأناني هو الشخص الذي يحب نفسه ولا يهمه من حوله، ويسعى دائما إلى تحقيق رغباته فقط حتى لو كانت على حساب الأشخاص الآخرين.

عند وصول الشخصية الأنانية إلى منصب قيادي فإنه يحاول أن يصل إلى مكاسبه الشخصية وطموحاته بغض النظر عن العاملين معه حتى لو عرضهم للخطر.

لا تقدم الشخصية الأنانية أي تضحية من أجل الآخرين، وتضع نفسها في الأولويات دون الإهتمام بمن حوله تماما.

إهمال إحتياجات الآخرين والتلاعب بهم حتى يحصل على ما يريد سواء في العمل أو في الحياة الشخصية دون الشعور بالذنب.

عند التعامل من المحيطين به يحرص الشخص الأناني على التجاهل لكل من حوله.

لا يتقبل الشخص الأناني النقد البناء وغالبا ما يلجأ للغضب والانزعاج عندما يواجه معارضة لأفكاره من قبل الآخرين.

لإعتقاد الشخص الأناني أنه دائما أفضل من الآخرين، فإنه غالبا ما يصدر الأحكام الخاطئة على الأخرين دون معرفة الحقيقة.

عادة ما يبالغ الشخص الأناني في الإنجازات التي قام بها خلال حياته حتى وإن كانت غير صحيحة.

فيما توضح دكتورة هالة حماد أستاذ الطب النفسي واستشاري العلاقات الزوجية أن الشخص الأناني شخص ذاتي التفكير جدا لا يفكر إلا في نفسه و لا يشعر باحتياجات الآخرين حتي ولو ضرورية فتلبية رغباته لا بد تأتي قبل تلبية رغبات الآخرين ، فهو لا يفهم احتياجاتهم ولا يشعر بإحساسهم ، ولا يقدر وقع تصرفاته علي إحساس الآخرين ، بل و يكرس كل من حوله لتحقيق رغباته بل ويضع مبررات لنفسه تسمح له بالتعايش السلمي مع أنانيته، فالأناني شخصية مدللة تعرضت للتدليل والتربية الخاطئة من الأهل في الصغر ، فلم يتم رفض أي طلبات له فتعود علي الأخذ وليس العطاء فهو بخيل عاطفيا وماديا.



في حالة أن أوقعك قدرك في شخص أناني وأنت تحبه عليك ب:

1 - تحلي بالصبر والتحمل لتكملا حياتكما سويا .

2- تحلي بإرادة التغيير ولابد أن تتواصل معه بإستمرار وتحفز لديه الرغبة في التغيير والتخلي تدريجيا عن ذلك.

3-كرر ووضح له في كل موقف تلاحظ أنانيته أن هناك أشخاص آخرون يشاركونه هذه الحياه ، هذا المنزل ، هذه السياره ، هذه النقود ، ولهم إحتياجات أيضا مثلهم مثله وضروري تلبيتها لا تلبية رغباته هو فقط وإلا سينصرف عنه من حوله ويتركونه وحيدا أو لو كانو أطفاله سيغرس فيهم صفه ستنفر الناس منهم .

4-لا تتنازل عن تحقيق رغباتك مقابل رغباته المستمرة ، فتنازلك المستمر عن حقك يجعله أكثر أنانية وتصبح أفعالة حق مكتسب.

5-إذا لاحظت ظهور طابع الأنانية في طفلك عليكي بالإسراع بمشاركته في ألعاب رياضية أو نشاطات جماعية ليخضع لقيادة تنبه وتوجهه بصرامه مطلوبة إلي المشاركة مع زملاؤه وإلا سوف يخضع لعقاب.