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منوعات

قصر مصغر.. شاهد جناح إقامة ترامب للعلاج من كوفيد- 19

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
نهى حمدي
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز "والتر ريد" الطبي الوطني للمراقبة والعلاج من كوفيد- 19، ويتولى رعايته 7000 موظف أو نحو ذلك، بما في ذلك بعض كبار الأطباء في البلاد.

وسيبقى ترامب في الجناح الرئاسي المخصص بالمستشفى، وهو جزء فخم من أحد مبانيه البالغ عددها 88 مبنى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يُعرف الجناح الرئاسي باسم جناح 71، وهو واحد من ست غرف خاصة للمرضى مخصصة لضباط الجيش رفيعي المستوى وأعضاء حكومة البيت الأبيض.

وقال الأدميرال "كوني ماريانو" الذي عمل كطبيب لكلا الرئيسين "جورج إتش دبليو" و"بيل كلينتون"، أن الجناح "مجهز خصيصًا بأجهزة الحماية ومعدات الاتصالات المستخدمة لدعم الرئيس''. 

قال البيت الأبيض إن ترامب "سيعمل من الجناح الرئاسي خلال إقامته لبضعة أيام '، لكن الكثيرون يتوقعون أن دخوله المستشفى يشير إلى أن الرئيس أكثر مرضًا من التصريحات الرسمية.

لدى والتر ريد أيضًا معهدًا للأبحاث في سيلفر سبرينج ، بالقرب من المستشفى في ولاية ماريلاند، حيث يطور العلماء لقاحات وعلاجات للأمراض المعدية مثل COVID-19 في منشأة حديثة.
قصر مصغر.. شاهد جناح إقامة ترامب للعلاج من كوفيد- 19
قصر مصغر.. شاهد جناح إقامة ترامب للعلاج من كوفيد- 19
قصر مصغر.. شاهد جناح إقامة ترامب للعلاج من كوفيد- 19
قصر مصغر.. شاهد جناح إقامة ترامب للعلاج من كوفيد- 19
قصر مصغر.. شاهد جناح إقامة ترامب للعلاج من كوفيد- 19
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