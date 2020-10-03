بدون أدوية.. أطعمة ومشروبات صحية لـ زيادة وزن طفلك

تعاني الكثير من الأمهات من مشكلة ضعف الأطفال وترغب الكثير منهن في زيادة وزن أطفالهن بطرق طبيعية وصحية حتي يتمتع بصحة جيدة ووزن صحي





وقدمت الدكتورة نهال سلامة، أخصائية طب الأطفال وحديثى الولادة، مجموعة من الأطعمة و المشروبات و الوصفات الصحية التي تساعد في زيادة وزن الأطفال و الرضع دون اللجوء إلي استخدام الأدوية .





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مشروبات لزيادة الوزن للاطفال فوق سن السنة..

- مشروب 1 : موز باللبن + 2 ملعقة صغيرة عسل نحل +2 ملعقة كبيرة زبده فول سودانى .

- مشروب 2 : كوب لبن + معلقه صغيره كاكاو خام + 2 ملعقة صغيرة عسل نحل +معلقه كبيره زبده فول سودانى .

- مشروب 3 : زبادو المانجه ( ثمره مانجو + كوب زبادى ) ضعي المكونات فى الخلاط ويحلى بعسل النحل .

- مشروب 4 : زبادو الافوكادو ( كوب زبادى +ثمره افوكادو ) .

ملحوظه : الكميه المستخدمه تختلف حسب عمر طفلك .





كما قدمت أخصائية طب الأطفال و حديثى الولادة بعض الافكار لزياده الوزن للرضع او الاطفال :

فكره 1 : اضافه مهروس التمر للزبادى او وجبه الشوفان او السميد ، مشروب البلح باللبن للاطفال الاكبر سنا .

فكره 2 : اضافه زيت الزيتون على اكل الطفل .

فكره 3 : مهروس الموز او مشروب الموز باللبن

فكره 4 : جنين القمح يحضر بنفس طريقه السيريلاك يمكن يضاف للزبادى

فكره 5 : زبده الفول السودانى و يفضل أن تكون ماركة معروفة لكي تضمن سلامتها، ممنوعه أطفال انيميا الفول .



