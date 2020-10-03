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تعليم

غدا.. امتحان القبول الشفوى لطلاب الماجستير بآداب القاهرة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
كلية اداب القاهرة
كلية اداب القاهرة
مريم عزت
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن عقد امتحان القبول الشفوى، لقسم اللغة الفرنسية وآدابها للعام الجامعى 2020-2021 لبرنامج الماجستير والدكتوراه.

كما نوهت كلية الآداب، عن عقد امتحان القبول الشفوى لطلاب برنامج الماجستير يوم الأحد الموافق 4 من أكتوبر الساعة الثانية عشر ظهرا.

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وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، بحيث يكون 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.

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وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.
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