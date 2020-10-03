حتى ديسمبر.. استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بالعريش

استمرت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والتى تنظمها مديرية الصحة من أمام المساجد بمدينة العريش محافظة شمال سيناء.
حيث شارك 13 مسجد بمدينة العريش في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة التي تستمر حتر شهر ديسمبر المقبل 2020م
وأكدت الدكتورة نور صلاح الدين مساعد مدير الرعاية الصحية بالمحافظة، انه تم التنسيق مع مديرية أوقاف شمال سيناء لدعم التعاون فى تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها من خلال التوسع فى عدد المساجد المشاركة .. حيث تم توزيع الفرق الطبية على المساجد المحددة .. حيث يتم اتخاذ الساحات المقابلة للمساجد كنقاط فحص بالمبادرة .. مشيرا الى أن المساجد المشاركة هى :
مسجد النصر والرفاعى بوسط مدينة العريش، الدكتور ايهاب مجدى شعث بضاحية السلام ، الأبرار بالعبور ، صحابة رسول الله بعاطف السادات ، المجمع الاسلامى والخير والبركة بالمساعيد، قباء بشارع أسيوط ، الرحمن بميدان العتلاوى ، عمر بن عبد العزيز بالصفا ، السلام بابى صقل ، السمران بالسمران ، ومسجد الرحمن بالريسة.
وأعلن فتحي عثمان مسىول الاعلام والتثقيف بميرية الصحة ، أنه من خلال المبادرة يتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى،وارتفاع ضغط الدم وتحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة بجميع المراكز الحضرية ونقاط الفحص بالمحافظة .
حيث شارك 13 مسجد بمدينة العريش في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة التي تستمر حتر شهر ديسمبر المقبل 2020م
وأكدت الدكتورة نور صلاح الدين مساعد مدير الرعاية الصحية بالمحافظة، انه تم التنسيق مع مديرية أوقاف شمال سيناء لدعم التعاون فى تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها من خلال التوسع فى عدد المساجد المشاركة .. حيث تم توزيع الفرق الطبية على المساجد المحددة .. حيث يتم اتخاذ الساحات المقابلة للمساجد كنقاط فحص بالمبادرة .. مشيرا الى أن المساجد المشاركة هى :
مسجد النصر والرفاعى بوسط مدينة العريش، الدكتور ايهاب مجدى شعث بضاحية السلام ، الأبرار بالعبور ، صحابة رسول الله بعاطف السادات ، المجمع الاسلامى والخير والبركة بالمساعيد، قباء بشارع أسيوط ، الرحمن بميدان العتلاوى ، عمر بن عبد العزيز بالصفا ، السلام بابى صقل ، السمران بالسمران ، ومسجد الرحمن بالريسة.
وأعلن فتحي عثمان مسىول الاعلام والتثقيف بميرية الصحة ، أنه من خلال المبادرة يتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى،وارتفاع ضغط الدم وتحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة بجميع المراكز الحضرية ونقاط الفحص بالمحافظة .