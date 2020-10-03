AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حتى ديسمبر.. استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بالعريش

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
احمد صالح
استمرت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والتى تنظمها مديرية الصحة من أمام المساجد بمدينة العريش محافظة شمال سيناء.

حيث شارك 13 مسجد بمدينة العريش في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة التي تستمر حتر شهر ديسمبر المقبل 2020م

وأكدت الدكتورة نور صلاح الدين مساعد مدير الرعاية الصحية بالمحافظة، انه تم التنسيق مع مديرية أوقاف شمال سيناء لدعم التعاون فى تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها من خلال التوسع فى عدد المساجد المشاركة .. حيث تم توزيع الفرق الطبية على المساجد المحددة .. حيث يتم اتخاذ الساحات المقابلة للمساجد كنقاط فحص بالمبادرة .. مشيرا الى أن المساجد المشاركة هى :

مسجد النصر والرفاعى بوسط مدينة العريش، الدكتور ايهاب مجدى شعث بضاحية السلام ، الأبرار بالعبور ، صحابة رسول الله بعاطف السادات ، المجمع الاسلامى والخير والبركة بالمساعيد، قباء  بشارع أسيوط ، الرحمن بميدان العتلاوى ، عمر بن عبد العزيز بالصفا ، السلام بابى صقل ، السمران بالسمران ، ومسجد الرحمن بالريسة.

وأعلن فتحي عثمان مسىول الاعلام والتثقيف بميرية الصحة ، أنه من خلال المبادرة يتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى،وارتفاع ضغط الدم وتحديد زيادة  مستوى الوزن والسمنة بجميع المراكز الحضرية ونقاط الفحص بالمحافظة .
Advertisements

موضوعات متعلقة

من أمام المساجد الكبرى والكنائس .. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بالإسماعيلية

إطلاق المبادرة الرئاسية «١٠٠مليون صحة » في ٥ مساجد بالعريش

سوهاج تطلق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

صحة مطروح تتابع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة

محافظ الدقهلية يجرى التحاليل اللازمة ضمن مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة

إستراتيجية عمل جديدة بالمبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ833 جنيها.. أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

عبده أبو حسين.. قصة لاعب منسي استُشهد في حرب أكتوبر 73 وترك الزمالك لأجل المصري

مشهد مفزع.. أردني يقتل زوج أخته بـ6 رصاصات أمام عينيها | فيديو

بشورت وبدون مكياج.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

عيار 21 بـ 816 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3-10-2020

هيثم عرابي: اختيار الأهلي لموسيماني "بره الصندوق" و2020 سنة اللا منطق في الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما