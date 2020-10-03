لاستخدامها في وسائل المواصلات.. برلماني يطالب باستخراج بطاقة ذهبية لكبار السن

بإعفاء كبار السن من دفع الأجرة بالمواصلات العامة، لضمان تنفيذ القرار والاستفادة به من قبل هذه الفئة؛ مؤكدا أن آلية التنفيذ هي الأساس في هذا القرار.

وأضاف النائب: "لا يجوز مطالبة الرجل المُسن بإخراج بطاقته للتأكد من سنه قبل إعفائه من ثمن التذكرة إذا كان فوق السبعين عاما أو حسابه على نصف تذكرة إذا كان فوق الستين عاما.. هذه إهانة غير مقبولة لكبار السن".

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه تم الاتفاق مع كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن فوق 60 عاما.





جاء ذلك ضمن حزمة قرارات أعلنتها وزيرة التضامن، أول أمس الخميس، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث قررت الوزارة زيادة معاش تكافل وكرامة 100 جنيه ليصبح 550 بدلا من 450 جنيها خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة 41 مليون جنيه.