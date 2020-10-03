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برلمان

لاستخدامها في وسائل المواصلات.. برلماني يطالب باستخراج بطاقة ذهبية لكبار السن

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
كبار السن
كبار السن
أحمد أيمن
طالب النائب سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بضرورة الإعلان عن آلية لتنفيذ قرار وزيرة التضامن بإعفاء كبار السن من دفع الأجرة بالمواصلات العامة، لضمان تنفيذ القرار والاستفادة به من قبل هذه الفئة؛ مؤكدا أن آلية التنفيذ هي الأساس في هذا القرار.
وأوضح طعيمة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من القوانين والقرارات التي نصت على تخفيض تذكرة أصحاب المعاشات وكبار السن بالمواصلات العامة بل وإعفاء بعض الحالات من الدفع لكن لم توجد آلية لتنفيذ هذه القرارات، لذلك لم يستفد منها كبار السن كما لم تستمر طويلا وأصبحت طي النسيان.


وأضاف النائب: "لا يجوز مطالبة الرجل المُسن بإخراج بطاقته للتأكد من سنه قبل إعفائه من ثمن التذكرة إذا كان فوق السبعين عاما أو حسابه على نصف تذكرة إذا كان فوق الستين عاما.. هذه إهانة غير مقبولة لكبار السن".

واقترح عضو لجنة النقل، تخصيص كارت مميز أو "بطاقة ذهبية" مواصلات لكبار السن تمكنهم من الاستفادة بإعفاءات وتخفيضات المواصلات العامة، على أن يتم تخصيص بطاقة أيضا بحسب سن وحالة كل فرد يتم شحنها واستخدمها بالمواصلات.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه تم الاتفاق مع كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن فوق 60 عاما.

جاء ذلك ضمن حزمة قرارات أعلنتها وزيرة التضامن، أول أمس الخميس، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث قررت الوزارة زيادة معاش تكافل وكرامة 100 جنيه ليصبح 550 بدلا من 450 جنيها خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة 41 مليون جنيه.
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