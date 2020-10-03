غدا..افتتاح معرض "مصريات" للفنانة التشكيلية منى رجب

يفتتح غدا الأحد معرض "مصريات" للفنانة التشكيلية الدكتورة منى علي رجب أستاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وذلك بقاعة زياد بكير الموسيقية بدار الأوبرا بالقاهرة، ويستمر حتى 11 من الشهر الجاري.





يشارك في حفل الافتتاح فنانة الزجاج، أفروديت وسيم السيسي، وعازفة الهارب ياسمين الحربي التي تقدم عدة مقطوعات موسيقية مصاحبة للافتتاح، في تكامل بصري تشكيلي موسيقي، غير معتاد بالمعارض الفنية المصرية.





تقدم مني رجب في المعرض جدارية بطول 3 أمتار بعنوان "مصر الحاضر" تتناول إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققته مصر من طفرة تنموية وحضارية خلال السنوات الماضية، ركيزتها الإنسان، و50 لوحة فنية متنوعة ما بين الرسم والتلوين الزيتي والموزاييك وتقنيات الأخشاب، من فسيفساء خشبية وتطعيم وحفر والرسم بقشر الخشب.





منى علي رجب، من مواليد عام 1960، تخرجت فى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عملت فى مجال الصيدلة حتى عام 2005، بعدها التحقت بكلية الفنون الجميلة وتخرجت فيها عام 2010 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بترتيب الأولى على الدفعة - قسم تصوير شعبة جدارى - وحصلت على درجة الماجستير فى عام 2013.



