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حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور في أماكن متفرقة بأجسادهم؛ بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسماعيلية"، وتم نقل المصابين إلى أحد مستشفيات العاشر من رمضان، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.


تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث بطريق القاهرة الصحراوى.


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وتبين من التحريات انقلاب سيارة ملاكى، يستقلها 3 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم بكدمات وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى بن سينا بالعاشر من رمضان، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.


كما استقبلت مستشفى بلبيس بمحافظة الشرقية اليوم، جثة مجهولة الهوية لشخص فى العقد الرابع من العمر، عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية، وتبين أن الوفاة بسبب إسكفسيا الغرق، وتم إخطار النيابة العامة وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.


وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس،يفيد  العثور على جثة مجهولة الهوية طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.


وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجه شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وطلبت التحريات حول الواقعة وجارٍ التعرف علي هوية المتوفي وتحرير محضر بالواقعة.


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