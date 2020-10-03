حبس طبيب أسنان لحيازته كمية من الهيروين في 15 مايو

قررت جهات التحقيق، حبس طبيب أسنان، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدر بقصد التعاطى بدائرة قسم شرطة 15 مايو.





وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتكليف الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن خواصها.





كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.





وكانت قوة أمنية بكمين 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، قد ألقت القبض على طبيب أسنان، بعد أن عثرت بحوزته علي كمية من الهيروين، بقصد التعاطي.





وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن الرائد محمد الحسيني، رئيس كمين 15 مايو، من ضبط طبيب أسنان يدعي "أيمن.م.ع"، حال مروره بطريق الأوتوستراد، مستقلا سيارته، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من الهيروين المخدر، اقر بحيازتها بقصد التعاطي.



