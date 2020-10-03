آخر موعد 7 أكتوبر.. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب

يترقب الجميع، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب يوم 5 أكتوبر، حيث تفصل المحكمة في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، على أن يكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا لتنازل المرشحين، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.





وفي هذا السياق، أتاح قانون مجلس النواب رقم 46 لعام 2014، وتعديلاته الأخيرة الصادرة في يونيو الماضي، إمكانية تنازل المرشحين عن خوض الانتخابات، حيث حددت الهيئة الوطنية آخر موعد للتنازل عن الترشح 7 أكتوبر الجاري، قبل بداية المارثون الانتخابي.





ونصت المادة 20 من قانون مجلس النواب على: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة قبل يوم الانتخاب، ويثبت النازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف".





وتابعت المادة أنه: "يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية، وذلك كله وفقًا للضوابط الاجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات".





كما ورد بالمادة رقم "21"، أنه: "إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القوائم النهائية بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".



